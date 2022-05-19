NI: Турция не станет ссориться с Россией из-за Украины

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Турция не станет ссориться с Россией из-за ситуации на Украине. Анкара не может позволить себе конфликт с Москвой из-за тесных экономических связей, заявил обозреватель Харун Карчик в статье, опубликованной журналом National Interest.

Он напомнил, что указал, что на долю России приходятся 45% поставок газа в Турцию, 17% — нефти, и 70 % — пшеницы. Кроме того, «Росатом» ведёт строительство первой в Турции АЭС «Аккую», которая должна заработать в 2023 году. Не менее важен для Анкары и поток туристов из России. Так в 2021 году, Турцию посетили более 4,5 млн россиян, что составило почти пятую часть от всего турпотока.