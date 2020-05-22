Турция предложила России помочь с разработкой вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Минздрав Турции заинтересовался перспективными российскими вакцинами против коронавируса и предложил Роспотребнадзору помощь в разработке препаратов. Переговоры с турецким замминистра Эмине Алп Меше провела главный санитарный врач Анна Попова.

Достигнута договорённость о проведении консультаций между российскими и турецкими учёными и экспертами для обмена знаниями по данной теме, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу санитарного ведомства.

По информации издания, Попова рассказала Меше о вакцине, находящейся в разработке научного центра «Вектор», и том, что шесть российских прототипов препарата включены в перечень кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как писал NEWS.ru, власти Турции начали восстанавливать туристическую отрасль. Страна отказалась принимать туристов из России и других стран, где ещё фиксируют немало случаев заражения коронавирусом.