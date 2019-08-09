https://static.news.ru/photo/305dbaaa-bce7-11e9-900f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Анкара ожидает от Москвы поставку элементов второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 в августе-сентябре.

Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Он напомнил, что поставка первой батареи была завершена в июле. По словам министра, сейчас ведётся выбор места её дислокации. Работу по размещению первой батареи ЗРК и приведения их в боевую готовность планируется завершить к концу декабря, сообщает телеканал NTV .

Ранее News.ru писал, что часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России, чтобы приступить к работе с ЗРК С-400.