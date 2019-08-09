Анкара ожидает от Москвы поставку элементов второй батареи зенитно-ракетных комплексов С-400 в августе-сентябре.
Об этом заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар. Он напомнил, что поставка первой батареи была завершена в июле. По словам министра, сейчас ведётся выбор места её дислокации. Работу по размещению первой батареи ЗРК и приведения их в боевую готовность планируется завершить к концу декабря, сообщает телеканал
Ранее News.ru писал, что часть турецких специалистов уже прошла подготовку в России, чтобы приступить к работе с ЗРК С-400.