Турция отказалась вводить санкции против России

Турция не намерена вводить санкции против России. Об этом в интервью телеканалу CNN Turk заявил официальный представитель президента страны Ибрагим Калын. По его словам, необходимо, чтобы оставался канал для диалога.

Мы должны действовать с учётом приоритетов нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, когда все сожгут мосты? Мы не планируем вводить санкции, чтобы этот канал был открыт, — подчеркнул Калын.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы Управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттина Алтуна, глава государства сделал такое предложение. поскольку Турция имеет крепкие связи с каждым из этих государств.

Очередные санкции в отношении России были приняты после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Целью операции глава государства провозгласил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

В то же время верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что по меньшей мере 102 гражданских лица были убиты и 304 ранены на Украине с момента начала военной спецоперации. Она также выразила опасение по поводу реальных цифр, которые, по её мнению, «значительно выше».