Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

Фото: Mustafa Kaya / XinHua / Global Look Press

Генассамблея парламента Турции ратифицировала протокол о вступлении Финляндии в НАТО, передает РИА Новости. Вице-спикер парламента Хайдар Акар огласил результаты голосования, в ходе которого 276 парламентариев высказались в пользу принятия скандинавской страны в Альянс. Турция была последней страной-членом Североатлантического Альянса, которая должна была принять заявку Хельсинки на участие в военном союзе.

За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в НАТО - 276 голосов, предложение принято. Поздравляем Финляндию и ее граждан, — сказал Хайдар Акар.

Отмечается, что Швеция, которая также подала заявку на вступление в НАТО одновременно с Финляндией пока не может стать частью блока, так как Анкара отказывается дать свое согласие.

Ранее глава правящей фракции в венгерском парламенте Мате Кочиш написал на своей странице в Twitter, что финские граждане опасаются, что после вступления в НАТО их страна перестанет быть мирной и нейтральной, потому что США начнут ее эксплуатировать для отстаивания своих интересов против России.

По словам парламентария, в Финляндии считают, что граница с Россией может стать очагом вооруженных конфликтов. Он назвал легитимными опасения финнов и согласился с тем, что нужно было провести референдум в стране по этому вопросу. Несмотря на это, по словам Кочиша, Венгрия остается преданным членом НАТО и Евросоюза.