Турция не знает о готовности Финляндии вступить в НАТО без Швеции

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Турция не получала от Финляндии сигналов о готовности вступить в НАТО без Швеции, но рассмотрит эту возможность при наличии такой заявки, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Сроки же возобновления переговорного процесса между Турцией, Финляндией и Швецией по членству в НАТО будут зависеть прежде всего от действий Стокгольма.

Ранее на самом высшем уровне было заявлено, что у Турции меньше проблемных моментов с Финляндией в процессе членства в НАТО, чем со Швецией. В этой связи при наличии отдельной от Швеции заявки была выражена готовность ее рассмотреть. Но такого сигнала не было, — отметил собеседник агентства.

Ранее газета Iltalehti сообщила, что Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в Альянс. Источники журналистов утверждают, что финская сторона должна была договориться с Анкарой еще до Рождества. При этом официально Финляндия не говорит о вступлении стран в НАТО в разное время.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили уже 28 из 30 стран Альянса, кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.