Турция не признала соглашения между Египтом и Грецией о морских границах

https://static.news.ru/photo/197c7c6a-d80f-11ea-bbca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

МИД Турции заявил о непризнании соглашения между Египтом и Грецией о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны. По словам представителей ведомства, данный документ попирает права Ливии.

Между Грецией и Египтом не существует морской границы. Соглашение о так называемой демаркации морских границ, которое было подписано сегодня, для нас недействительно. Оговоренная в соглашении территория находится на турецком континентальном шельфе, о чем было сообщено ООН, — цитирует сообщение ТАСС.

Помимо этого, в Турции заявили о намерении не допустить какой-либо деятельности в этой области и продолжить решительно защищать законные права турок-киприотов в Восточном Средиземноморье.

Соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны между Египтом и Грецией было подписано ранее в Каире. По оценкам политологов, оно в первую очередь направлено на сдерживание амбиций Турции.

Ранее NEWS.ru передавал, что Турция рискует оказаться под прицелом С-300 в Ливии. В развёртывании данной системы заподозрили Египет.