Турция назвала условия для начала испытаний российской вакцины от COVID-19

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Анкара разрешит начать испытывать вакцину от коронавируса, созданную в России, когда будут устранены некоторые недостатки. Об этом заявил глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа.

Получен запрос из России на испытания вакцины, разработанной там. Сейчас речь идёт об одном-двух недостатках. Как только они будут устранены, то на следующей неделе, возможно, разрешение на испытания будет выдано, — сказал Коджа.

В эфире телеканала NTV он также рассказал, что сейчас в Турции проходит испытания китайская вакцина, а турецкие медики работают над созданием собственной прививки от COVID-19.

Российский Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Её разработали в НИЦЭМ имени Гамалеи и произвели совместно с Российским фондом прямых инвестиций. С 9 сентября в Москве началась вакцинация от коронавируса в рамках пострегистрационного исследования.

Как писал NEWS.ru, ранее посол РФ одобрил поставку вакцины «Спутник V» в Белоруссию.