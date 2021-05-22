Турция и Азербайджан провели совместные военные учения

Баку и Анкара провели совместные военные учения в Азербайджане. Военнослужащие двух стран отрабатывали проведение контртеррористических операций и борьбу с диверсантами, сообщает азербайджанское Минобороны.
Согласно плану совместных действий на 2021 год, были проведены тактические учения с участием азербайджанских и турецких военнослужащих, — гласит сообщение военного ведомства.
Учения проводились на общевойсковом полигоне азербайджанской армии, их основными целями было улучшение взаимодействия и повышение боеспособности подразделений вооружённых сил двух стран, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, инициативности и управленческих способностей.
В ходе учений спецгруппы решали задачи по скрытному проникновению в глубину обороны противника и организации засад в различное время суток, а также по захвату командного пункта и других объектов военного назначения.
Особое внимание участники манёвров уделили скрытному передвижению, уничтожению диверсионных групп, пресечению провокаций условного противника и изучению особенностей контртеррористических операций.
Ранее в Азербайджане побывал с официальным визитом министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.