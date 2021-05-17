Министр обороны Белоруссии прибыл в Баку

https://static.news.ru/photo/7033768e-b7b2-11eb-9921-96000091f725_660.jpg Виктор Хренин Фото: mil.by

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Об этом сообщила во вторник пресс-служба азербайджанского оборонного ведомства.

По приглашению министра обороны Азербайджанской Республики генерал-полковника Закира Гасанова делегация во главе с министром обороны Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным 18 мая прибыла с официальным визитом в нашу страну, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

О программе визита и вопросах, которые будут обсуждаться, не сообщается.

Военно-техническое сотрудничество Белоруссии и Азербайджана началось в 2005 году, когда Баку получил первые модернизированные танки Т-72. В 2018 году Азербайджан стал крупнейшим покупателем продукции оборонного назначения Белоруссии. В ходе недавнего визита Лукашенко в Баку президенты двух стран договорились о развитии сотрудничества от военно-промышленного комплекса до нефтехимии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил закавказское турне в Баку, проведя переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.