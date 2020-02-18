https://static.news.ru/photo/569cc35c-524a-11ea-8e51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Турецкая делегация на переговорах в Москве по сирийскому Идлибу сообщила о готовности вытеснить сирийские войска на позиции, которые были оговорены в сочинском меморандуме. Об этом заявил пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Партии справедливости и развития Омер Челик.

Мы завершили военные приготовления на тот случай, если силы режима президента Сирии Башара Асада не отойдут на занимаемые ранее территории, — цитирует ТАСС Челика.

Он пояснил, что под военными приготовлениями понимается ежедневная отправка военной техники и воинского контингента в сирийский Идлиб, которая происходит уже несколько недель.

Как писал NEWS.ru, российско-турецкие переговоры по сирийскому Идлибу полностью завершились в Москве. Если консультации не дадут нужного результата, то следующее общение между странами произойдёт на уровне президентов. С таким заявлением выступил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Большая часть времени на переговорах была посвящена сочинским соглашениям. Также обсуждалось предотвращение насилия в сирийской провинции. Первая часть переговоров завершилась 17 февраля.