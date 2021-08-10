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«Трусоватый»: украинский генерал заявил о страхе Зеленского перед Путиным

06:29, 10 августа 2021
«Трусоватый»: украинский генерал заявил о страхе Зеленского перед Путиным Владимир Зеленский Фото: Stefanie Loos/dpa/Global Look Press
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Генерал, бывший губернатор Луганской и Закарпатской областей Украины Геннадий Москаль заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский боится российского коллегу Владимира Путина. Именно поэтому Зеленский не решится на встречу с президентом РФ, отметил он в эфире телеканала «Наш».

Зеленский Путина боится, он туда [в Москву] не поедет. Он найдёт кучу причин, ну трусоватый, у него какая-то фобия перед Путиным, — подчеркнул Москаль.

Генерал выразил сомнение, что Зеленский решится на встречу с Путиным даже в других местах, к примеру, в Ватикане или Вене.

Он, как только поедет в Москву, считайте, что всю Западную Украину потеряет. Пожалуй, он это прекрасно понимает, — считает генерал.

Ранее стало известно, что Россия в будущем будет сожалеть о шагах, которые были предприняты в отношении Крыма, убеждён украинский лидер Владимир Зеленский. По его мнению, вхождение Крыма в состав России стало «первой спичкой», из-за которой отношения между украинцами и россиянами ухудшились на несколько поколений вперёд.

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