Тропический шторм «Амфан» может превратиться в суперциклон

https://static.news.ru/photo/73c8fdfc-9902-11ea-bdef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Метеорологическое управление Индии предупредило о риске усиления тропического циклона «Амфан» до суперциклона.

Согласно спутниковым снимкам, диаметр бури составляет 20 км, а предполагаемая максимальная устойчивая скорость ветра 100 узлов (185 км/ч) с порывами до 110 узлов (203 км/ч).

По мнению специалистов, в ближайшие шесть часов шторм усилится и переместится на северо-северо-восток. После он быстро пройдёт через северо-западный Бенгальский залив и пересечёт побережье Западной Бенгалии — Бангладеш между островами Дигха и Хатия как очень мощный циклонический шторм.

О надвигающейся непогоде предупреждены индийские штаты Западная Бенгалия и Одиша. В прибрежных районах штатов действует жёлтый уровень тревоги.

Ранее NEWS.ru писал, что жертвами торнадо и сильного ветра на юге Соединённых Штатов стали 26 человек. Наибольшее число погибших зафиксировано в штате Миссисипи — одиннадцать человек, в Южной Каролине — восемь, в Джорджии — шесть, в Арканзасе — один погибший.