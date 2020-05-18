Тропический шторм «Амфан» может превратиться в суперциклон

Метеорологическое управление Индии предупредило о риске усиления тропического циклона «Амфан» до суперциклона.
Согласно спутниковым снимкам, диаметр бури составляет 20 км, а предполагаемая максимальная устойчивая скорость ветра 100 узлов (185 км/ч) с порывами до 110 узлов (203 км/ч).
По мнению специалистов, в ближайшие шесть часов шторм
О надвигающейся непогоде предупреждены индийские штаты Западная Бенгалия и Одиша. В прибрежных районах штатов действует жёлтый уровень тревоги.
Ранее NEWS.ru писал, что жертвами торнадо и сильного ветра на юге Соединённых Штатов стали 26 человек. Наибольшее число погибших зафиксировано в штате Миссисипи — одиннадцать человек, в Южной Каролине — восемь, в Джорджии — шесть, в Арканзасе — один погибший.
Добавьте наши новости в избранные источники