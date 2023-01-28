Три человека погибли в масштабном наводнении в Новой Зеландии

Фото: Li Qiaoqiao/XinHua/Global Look Press

Люди смотрят на затопленную улицу в Окленде, Новая Зеландия

В результате масштабного наводнения в Новой Зеландии скончались три человека, сообщает портал Stuff. Тела двоих погибших были найдены в долине Вайрау, третье спасатели обнаружили в Ремуэре. Также один человек числится пропавшим без вести. В Окленде объявлено чрезвычайное положение.

Крупное наводнение в Новой Зеландии произошло из-за обильных проливных дождей. По данным журналистов, с начала наводнения спасателям поступило более двух тысяч вызовов от местных жителей, всего было развернуто 126 спасательных операций.

Метеорологи предупредили жителей Окленда о новом выпадении осадков. На Северном острове из-за катаклизма были перекрыты несколько крупных автодорог. В ближайшее время в стране могут произойти массовые отключения воды. Жителей призвали не выходить из дома без потребности.

Ранее в Калифорнии подтвердили смерть 17 человек из-за потопов. К 11 января из-за ливней и штормов без электричества остались 210 тысяч человек в Калифорнии. В Санта-Барбаре под водой оказались более 100 транспортных средств. Сотрудники экстренных служб спасли около 40 человек.