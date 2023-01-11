В Калифорнии подтвердили смерть 17 человек из-за потопов

Фото: Casey Flanigan/Imagespace/Global Look Press

На Калифорнию продолжают обрушиваться штормы, которые приводят к обрушению дорог, оползням, отключениям электроэнергии и жертвам: местные власти сообщили, что с природными катаклизмами связаны 17 смертей на территории штата, пишет The Washington Post. О 15 летальных исходах было известно еще утром во вторник, 10 января. Позже в тот же день в Калифорнии погибли еще два человека. К трагедии привело упавшее на дорогу под натиском ветра дерево.

По информации издания, из-за ливней и штормов во вторник без электричества остались 210 тысяч человек в Калифорнии. В Санта-Барбаре под водой оказались более 100 транспортных средств. Сотрудники экстренных служб спасли примерно 40 человек, рассказал местный чиновник.

Издание пишет, что в Монтесито до штормов была дорога, протянутая через предгорные пункты, однако непогода ее буквально разрушила. Как отметили в офисе службы погоды в Лос-Анджелесе, таких «впечатляющих» катаклизмов штат не знал с 2005 года.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден ранее объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния. Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий: штормов, оползней и наводнений, которые начались 8 января. Федеральное агентство США пообещало предоставить помощь местному населению, 75% затрат планируется компенсировать из федерального бюджета.

До этого сообщалось, что в результате наводнений, которые были вызваны проливными дождями на Филиппинах, 44 человека погибли, 28 числятся пропавшими без вести.