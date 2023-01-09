Байден объявил режим ЧС в Калифорнии Байден объявил режим ЧС в Калифорнии из-за шторма

Фото: Jeff Chiu/AP/TASS

Шторм в Калифорнии

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния. Решение принято из-за неблагоприятных погодных условий: штормов, оползней и наводнений, которые начались 8 января. Федеральное агентство США пообещало предоставить помощь местному населению, 75% затрат планируется компенсировать из федерального бюджета.

Президент Джозеф Р. Байден-младший заявил, что в штате Калифорния существует чрезвычайная ситуация, и приказал федеральной службе в дополнение к реагированию на уровне штата и на местном уровне приложить усилия в связи с чрезвычайными условиями, возникшими в результате последовательных и сильных зимних штормов, наводнений и селей, начавшихся 8 января 2023 года, — говорится в сообщении Белого дома.

Ранее МЧС России предупредило жителей нескольких регионов об аномальных морозах. В Башкирии, Оренбургской области и Удмуртии до 10 января столбик термометра опустится до отметки от −30 до −42 градусов. В ведомстве порекомендовали жителям тепло одеваться перед выходом на улицу, не стоять на морозе без движения.