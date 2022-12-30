Число жертв наводнений на Филиппинах возросло до 44 человек

Фото: Rouelle Umali/XinHua/Global Look Press

По меньшей мере 44 человека погибли, 28 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, которые были вызваны проливными дождями на Филиппинах. Согласно отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, затопления затронули более 509,3 тысячи человек в десяти регионах республики, сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что 15,8 тысячи перемещенных лиц разместили в 151 эвакуационном центре. Наводнения и оползни вызвали 434 инцидента в девяти регионах, повредив 129 дорог и 14 мостов, затронув работу 19 морских портов. Повреждены 4,5 тысячи домов, ущерб оценивается в 54,9 млн песо ($983,4 тысячи). Общий ущерб, вызванный ударом стихии по инфраструктуре, оценивается в 1,13 млрд песо ($20,2 млн), сельскому хозяйству — в 232,7 млн песо ($4,16 млн).

В настоящее время в 21 населенном пункте ввели режим бедствия. Занятия в учебных заведениях и работа на предприятиях приостановили в 67 городах и 71 муниципалитете.

Ранее сообщалось, что после мощного наводнения на Филиппинах 25 человек пропали без вести и столько же числятся погибшими. В результате стихийного бедствия больше тысячи домов были повреждены, а из зоны бедствия пришлось эвакуировать 400 тысяч человек. Спасатели специально натягивали на улицах веревки, чтобы люди могли держаться за них и перебираться в безопасное место.