Третья запись «прослушки» Медведчука появилась в Сети

https://static.news.ru/photo/7bd12ae4-c271-11eb-b266-96000091f725_660.jpg Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Третья запись «прослушки», на которой глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук общается с представителями России, появилась в Интернете. Запись опубликована на YouTube.

В разговоре Медведчук общается с Дмитрием Козаком и якобы обсуждает с ним поставки угля на Украину из ЛНР и ДНР. Запись относится к 2014–2015 годам, Медведчук якобы предлагает замглавы правительства РФ поставлять в обмен на уголь продовольствие на неподконтрольные Киеву территории.

Угольные контракты и переговоры с оккупантами — что скрывает третья часть «прослушки Медведчука»? С началом войны часть украинского угля оказалась под контролем оккупантов. И пока власть уверяла, что Украина покупать уголь у боевиков не будет, Медведчук уже вёл переговоры, — говорится в описании к ролику.

Также утверждается, что Медведчук вёл переговоры о поставке угля с Владиславом Сурковым и Александром Новаком. Полноценных записей разговоров в ролике нет. Есть лишь «нарезка» из разговоров Медведчука с комментариями самих «расследователей».

До этого в Сети уже появились две записи с «прослушки», сам Медведчук уверял, что всё это — сплошная фальсификация. По словам кума Путина, это «чистая провокация», изготовленная местной «фабрикой фейков».

Как сообщалось ранее, Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в просьбе об аресте депутата и бизнесмена, лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Он будет отправлен под круглосуточный домашний арест на срок до 9 июля по делу о государственной измене.