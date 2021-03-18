Трамп высказался о возможности участия Маркл в президентской гонке в США

https://static.news.ru/photo/eed76a7a-87ee-11eb-81e5-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Меган Маркл заявит о своих президентских амбициях в 2024 году, то экс-президент США Дональд Трамп с большим удовольствием станет её соперником. Об этом заявил сам бывший глава Белого дома.

Отмечается, что на Западе расходится слух о том, что герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл будет баллотироваться в президенты США. Якобы экс-фотомодель даже встречалась с представителями Демократической партии США. Трампа попросили прокомментировать слух в эфире телеканала Fox News.

Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдёт, то я ещё больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь её поклонником, — цитирует заявление Трампа телеканал «360».

Экс-президент также негативно отреагировал на высказывания бывшей актрисы о королевской семье. Он заявил, что «знает королеву» Елизавету II и она потрясающая личность.

Ранее Букингемский дворец опубликовал заявление в связи с выходом интервью герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри американской журналистке Опре Уинфри. Там сообщили, что заявления Маркл о расистских высказываниях в адрес её сына Арчи со стороны представителей королевской семьи вызывают беспокойство. Они будут рассмотрены в частном порядке. При этом королева Елизавета II отказалась подписывать подготовленный документ и потребовала больше времени на обдумывание ответа.

Как писал NEWS.ru, королева Великобритании Елизавета II намерена положить конец конфликту с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Как утверждает Daily Mail, монарх намерена в ближайшие дни поговорить с внуком по телефону и закрыть все спорные вопросы.