Торговые консультации между Соединёнными Штатами Америки и Китаем возобновились, рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. Политик не уточнил, на каком именно уровне и где будут проходить переговоры.
Переговоры запланированы на другом уровне, — цитирует лидера агентство
Bloomberg.
Вашингтон и Пекин на протяжении нескольких месяцев обсуждали урегулирование торгового спора. 12-й раунд переговоров состоялся в Шанхае 30–31 июля 2019 года.
Как писал News.ru, госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что американский президент настроен как можно скорее достичь торговых договорённостей с КНР.