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Вашингтон в ближайшее время определится с объёмом военной поддержки Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

В прошлом и в настоящее время существует очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы...