Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые, как он заявляет, всерьёз восприняли его слова об избранности. На самом деле высказывание было шуточным, уверяет американский лидер.

Когда я поднял глаза к небу и в шутку сказал: «Я избранный», говоря о борьбе с Китаем по торговле, я никак не представлял, что СМИ будут писать, что у меня «комплекс Мессии». Они знали правду. А всё равно потом я вижу, что они освещали это как серьёзную новость, — возмутился он в Twitter.

Ранее Трамп раскритиковал газету The New York Times, которая, по его словам, выставляет его расистом, писал News.ru. Он заявил, что таковым не является и его предшественники имели расистские взгляды в гораздо большей степени, чем он. Американский президент также подчеркнул, что издание давно утратило доверие и «нечестно» отражает происходящее в стране.

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