https://static.news.ru/photo/1b28f7ba-c68a-11e9-bfe5-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые, как он заявляет, всерьёз восприняли его слова об избранности. На самом деле высказывание было шуточным, уверяет американский лидер.

Когда я поднял глаза к небу и в шутку сказал: «Я избранный», говоря о борьбе с Китаем по торговле, я никак не представлял, что СМИ будут писать, что у меня «комплекс Мессии». Они знали правду. А всё равно потом я вижу, что они освещали это как серьёзную новость, — возмутился он в Twitter.

....having fun. I was smiling as I looked up and around. The MANY reporters with me were smiling also. They knew the TRUTH...And yet when I saw the reporting, CNN, MSNBC and other Fake News outlets covered it as serious news & me thinking of myself as the Messiah. No more trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 августа 2019 г.

Ранее Трамп раскритиковал газету The New York Times, которая, по его словам, выставляет его расистом, писал News.ru. Он заявил, что таковым не является и его предшественники имели расистские взгляды в гораздо большей степени, чем он. Американский президент также подчеркнул, что издание давно утратило доверие и «нечестно» отражает происходящее в стране.