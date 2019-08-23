https://static.news.ru/photo/1b28f7ba-c68a-11e9-bfe5-fa163e074e61_660.jpgПрезидент США Дональд ТрампФото: White House/via Globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп раскритиковал СМИ, которые, как он заявляет, всерьёз восприняли его слова об избранности. На самом деле высказывание было шуточным, уверяет американский лидер.
Когда я поднял глаза к небу и в шутку сказал: «Я избранный», говоря о борьбе с Китаем по торговле, я никак не представлял, что СМИ будут писать, что у меня «комплекс Мессии». Они знали правду. А всё равно потом я вижу, что они освещали это как серьёзную новость, — возмутился он в Twitter.
....having fun. I was smiling as I looked up and around. The MANY reporters with me were smiling also. They knew the TRUTH...And yet when I saw the reporting, CNN, MSNBC and other Fake News outlets covered it as serious news & me thinking of myself as the Messiah. No more trust!
Ранее Трамп раскритиковал газету The New York Times, которая, по его словам, выставляет его расистом, писал News.ru. Он заявил, что таковым не является и его предшественники имели расистские взгляды в гораздо большей степени, чем он. Американский президент также подчеркнул, что издание давно утратило доверие и «нечестно» отражает происходящее в стране.