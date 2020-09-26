Трамп прокомментировал ситуацию с обострением в Карабахе

https://static.news.ru/photo/dec9b570-0116-11eb-b7a4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Shawn Thew / Pool via CNP /Media/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Американский лидер заявил, что Вашингтон «пристально следит» за развитием событий в регионе.

Обеспокоенность происходящим в Нагорном Карабахе выразил и соперник Трампа на выборах президента Джо Байден. Он призвал добиваться деэскалации конфликта, опасаясь, что события могут перерасти большой региональный конфликт.

Трамп выразил надежду, что США помогут остановить обострение в Нагорном Карабахе.

У нас хорошие отношения в том регионе. Посмотрим, сможем ли мы это остановить, — цитирует американского лидера Reuters.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.