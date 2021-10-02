Трамп раскрыл, какой вакциной привился от коронавируса

Экс-президент США Дональд Трамп впервые раскрыл, что привился от коронавируса вакциной Pfizer. Он не исключил, что может ревакцинироваться, отметив, что не ожидал продолжения пандемии COVID-19 в таких масштабах. Об этом пишет Yahoo Finance.

В США одобрены к применению вакцины трёх производителей — Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Бывший президент США ставит в заслугу своей администрации их ускоренную разработку и ввод в оборот.

Меня привили Pfizer, но я был бы очень рад любой из вакцин, — заявил Трамп.

Осенью 2020 года Трамп переболел коронавирусом и ненадолго попал в больницу. Он и его жена привились в январе, незадолго до отъезда из Вашингтона, но объявили об этом только в марте. Экс-президент допустил возможность ревакцинации, если почувствует, что «это необходимо».

1 октября число жертв коронавирусной пандемии в США официально достигло 700 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что биофармацевтическая компания Pfizer начала тестировать пероральный препарат для профилактики инфекции коронавируса. На среднем и позднем этапах его проверят на 2660 взрослых участниках, которые проживают в одном доме с заболевшим коронавирусом.

Препарат под названием PF-07321332 будут принимать с низкой дозой «Ритонавира», который используют в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.