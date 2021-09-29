Pfizer начала исследовать таблетки для профилактики COVID-19

Биофармацевтическая компания Pfizer начала тестировать пероральный препарат для профилактики инфекции коронавируса. На среднем и позднем этапах его проверят на 2660 взрослых участниках, которые проживают в одном доме с заболевшим коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Препарат под названием PF-07321332 будут принимать с низкой дозой «Ритонавира», который используют в комбинированном лечении ВИЧ-инфекции.
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Испытания своего препарата для предотвращения болезни запустили Merck вместе с Ridgeback Biotherapeutics.
Ранее глава компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что начать жить нормальной жизнью после пандемии коронавируса жители планеты смогут «в течение года». При этом нормой для людей должна стать ежегодная вакцинация.
В России 29 сентября второй день подряд фиксируются рекордные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 857 человек. Предыдущий рекорд — 852 летальных исхода — был отмечен 28 сентября.