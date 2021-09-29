Pfizer начала исследовать таблетки для профилактики COVID-19

Фото: Sam Aronov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состав правительства Украины может смениться до конца октября, а кресло премьера, которое сейчас занимает Денис Шмыгаль, может занять первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко. Об этом сообщил украинский «24 канал», связывая перестановки с выборами в Верховную раду, которые должны состояться в 2023 году.

Состав правительства может смениться до конца октября, а Любченко, возможно, возглавит кабмин в декабре. СМИ называли вероятными кандидатами на увольнение главу Минсoцполитики Марину Лазeбную, вице-премьера Олега Уруского и руководителя Министерства...