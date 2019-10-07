https://static.news.ru/photo/e2feeea2-e91c-11e9-a262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что может полностью разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение.

Он отметил, что уже делал такое раньше.

Если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости считаю недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица Земли экономику Турции, — написал он в Twitter .

По его мнению, властям страны, как и Европе, нужно следить за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) и их семьями.

США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% Халифата ИГ. Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию, — подчеркнул он.

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 октября 2019 г.