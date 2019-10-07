https://static.news.ru/photo/e2feeea2-e91c-11e9-a262-fa163e074e61_660.jpgФото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что может полностью разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение.
Он отметил, что уже делал такое раньше.
Если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости считаю недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица Земли экономику Турции, — написал он в Twitter.
По его мнению, властям страны, как и Европе, нужно следить за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) и их семьями.
США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% Халифата ИГ. Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию, — подчеркнул он.
....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!
Ранее News.ru писал, что военные США покидают территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против курдских формирований. Отход американских военных начался вечером 6 октября после телефонного разговора Эрдогана с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.