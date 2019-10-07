Фото: Diego Cupolo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что может полностью разрушить экономику Турции, если Анкара примет непозволительное с его точки зрения решение.

Он отметил, что уже делал такое раньше.

Если Турция сделает что-то, что я по своей великой и непревзойдённой мудрости считаю недопустимым, я полностью уничтожу и сотру с лица Земли экономику Турции, — написал он в Twitter.

По его мнению, властям страны, как и Европе, нужно следить за захваченными бойцами террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ) и их семьями.

США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% Халифата ИГ. Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что военные США покидают территории на севере Сирии, где Турция намерена провести военную операцию против курдских формирований. Отход американских военных начался вечером 6 октября после телефонного разговора Эрдогана с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом.

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