https://static.news.ru/photo/e96522f4-cb33-11e9-b956-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Johann Groder/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Визит президента США Дональда Трампа в Польшу ожидается в течение ближайших трёх месяцев. Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, пояснив, что глава Белого дома лишь перенёс дату приезда.

Я только что разговаривал с советником президента США Джоном Болтоном. Мы имеем ясную декларацию, что визит отложен, а не отменён, — цитирует его РИА Новости .

По его словам, польская сторона располагает сведениями о том, что визит Трампа состоится предстоящей осенью. Точная дата его приезда будет объявлена позднее.

Ранее News.ru писал, что президент США решил не покидать страну из-за урагана, который должен обрушиться на Флориду 30 августа — 1 сентября, и отменил запланированный визит в Польшу. Американский лидер позвонил президенту восточноевропейского государства Анджею Дуде и сообщил об изменениях в своих планах. Вместо себя хозяин Белого дома отправит в поездку вице-президента Майкла Пенса.

В свою очередь в Польше к решению Трампа отнеслись с пониманием, заявив, что понимают реальную угрозу, с которой может столкнуться американский народ.