Трамп подаст иск в суд штата Висконсин из-за «незаконного голосования»

https://static.news.ru/photo/b8e1fe0a-31ca-11eb-a5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о масштабном незаконном голосовании в Висконсине и отметил, что в связи с этим его юристы готовят иск в суд штата.

В своём Twitter действующий глава государства назвал пересчёт голосов в Висконсине вопросом поиска конкретных людей.

Пересчёт голосов в Висконсине — это не поиск ошибок при подсчёте голосов, а поиск людей, проголосовавших незаконно, дело дойдёт до суда после завершения пересчёта в понедельник или вторник. Мы нашли много незаконных голосов. Следите за обновлениями! — написал Трамп.

The Wisconsin recount is not about finding mistakes in the count, it is about finding people who have voted illegally, and that case will be brought after the recount is over, on Monday or Tuesday. We have found many illegal votes. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2020

Как сообщал NEWS.ru, 19 ноября стало известно, что избирком штата Висконсин согласился удовлетворить запрос Дональда Трампа на пересчёт голосов. Для этих целей кампания главы Белого дома перечислила избиркому Висконсина $3 млн. Пересчёт голосов должен завершиться 1 декабря.

Ранее появлялась информация о том, что Джо Байден, заявивший о соей победе на выборах президента США, мог одержать незаконную победу в Висконсине благодаря содействию мафии Филадельфии.