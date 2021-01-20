Трамп отдал приказ охранять своих детей даже после его отставки

https://static.news.ru/photo/c6980368-5b60-11eb-878e-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://news.ru/world/smi-tramp-obsuzhdal-vozmozhnost-pomilovat-samogo-sebya/

Секретная служба США должна продолжить охранять детей бывшего президента Дональда Трампа. Такое распоряжение он отдал перед уходом в отставку.

Отмечается, что обычно в таких случаях охрана предоставляется только детям бывшего президента младше 16 лет и получить её должен был исключительно 14-летний Бэррон Трамп. Однако теперь защиту получат все дети Трампа, включая Иванку, Дональда, Тиффани и Эрика, сообщает Washington Post.

Ранее сообщалось, что Трамп опасался уголовного преследования и обсуждал с ближайшим окружением возможность использовать гарантированное ему право помилования необычным образом — помиловав самого себя.

Трамп предложил своим помощникам помиловать себя в последние дни своего президентства, что стало бы одним из самых экстраординарных способов использования президентской власти в истории Америки, писал NEWS.ru.

20 января пост президента США занял Джо Байден. Трамп и его супруга Мелания отправились во Флориду в свою резиденцию.

На торжественной церемонии присутствовали бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш — младший, Барак Обама, а также экс-вице-президент Майк Пенс, который предпочёл посетить инаугурацию Байдена, а не прощальную церемонию теперь уже экс-президента Трампа. Как только Байден дал присягу, артиллерийские орудия выстрелили 21 раз.