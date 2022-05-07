Трамп обвинил Белый дом в неумении вести дела с Путиным Трамп заявил о неспособности лидеров США общаться с Путиным

Дональд Трамп / Фото Trump White House Archived/flickr.com

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины. Из-за этого «миллионы могут погибнуть», отметил политик на митинге в штате Пенсильвания, сообщает РИА Новости.

Они не знают, как взаимодействовать с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится, — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что ситуация самая опасная в истории США, поскольку современные вооружения имеют невероятную силу. Тому, что происходит на Украине, нельзя позволить продолжаться, сказал Трамп. Затем он повторил тезис о том, что при его президентстве конфликта на Украине не случилось бы.

Ранее стало известно, что «слабость и некомпетентность» действующего президента США Джо Байдена сделали возможным начало специальной операции РФ на Украине. Об этом 2 мая заявил Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Небраска.