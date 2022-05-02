Трамп назвал главного виновника начала спецоперации на Украине Трамп: спецоперация России на Украине стала возможна из-за Байдена

Дональд Трамп / Фото Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

«Слабость и некомпетентность» действующего президента США Джо Байдена сделали возможным начало специальной операции РФ на Украине. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на митинге своих сторонников в штате Небраска. По мнению политика, при его администрации «такого точно не произошло бы». Его слова приводит РИА Новости.

Байден превратил Афганистан в то, о чем никто никогда не смог бы подумать. На мой взгляд, когда Владимир Путин взглянул на это, он решил: пора вводить войска. При мне он не сделал бы это, никогда не сделал бы, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что Байден в ситуации с Украиной проявил «слабость и некомпетентность».

Ранее Трамп пояснил, на чём основана его уверенность в том, что он смог бы предотвратить спецоперацию на Украине, если бы оставался у власти. Как заявил экс-глава Белого дома в интервью, фрагмент которого опубликовало издание Independent, в ходе разговоров с президентом России Владимиром Путиным он предупреждал того о серьёзных последствиях, с которыми столкнётся Москва в случае эскалации ситуации на Украине.