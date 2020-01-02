https://static.news.ru/photo/2b3f9bc2-2d78-11ea-8f84-fa163e074e61_660.jpg Тайип Эрдоган и Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президенты Соединённых Штатов и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган 2 января провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.

Во время разговора лидеры двух государств обсуждали региональные вопросы, прежде всего касающиеся последних событий в Сирии и Ливии, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации президента Турции.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкий лидер в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудил вопрос создания зоны безопасности в Сирии. Кроме того, политики поговорили о перспективах двухсторонних отношений.