Президенты Соединённых Штатов и Турции Дональд Трамп и Тайип Эрдоган 2 января провели телефонные переговоры, во время которых обсудили ситуацию в Сирии и Ливии.
Во время разговора лидеры двух государств обсуждали региональные вопросы, прежде всего касающиеся последних событий в Сирии и Ливии,
Ранее NEWS.ru писал, что турецкий лидер в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом обсудил вопрос создания зоны безопасности в Сирии. Кроме того, политики поговорили о перспективах двухсторонних отношений.
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