Трамп: никогда не обсуждал с Путиным тему «сговора» России с талибами

https://static.news.ru/photo/cd784c24-d19a-11ea-85cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что никогда не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным тему вознаграждения, которое якобы выплачивала РФ афганским талибам за нападения на американских солдат.

Я никогда это с ним не обсуждал, — сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста портала Axios.

По словам Трампа, в ходе телефонного разговора шло обсуждение других вопросов. Он также добавил, что новость о сговоре России с талибами многие назвали фейковой.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 23 июля. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, основной темой стала ситуация вокруг ядерной программы Ирана, а также вопросы коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе. Также стороны выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия России и США.

Вслед за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию о том, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные „утки“, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

А президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией. Может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете, писал NEWS.ru.