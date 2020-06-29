Американская разведка проверяет обвинения о сговоре России с талибами

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У спецслужб Соединённых Штатов нет единого мнения по поводу сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

В разведывательном сообществе нет консенсуса по поводу этих обвинений. Есть разные мнения у некоторых членов разведывательного сообщества. Достоверность этих обвинений сейчас проверяется, — цитирует РИА Новости чиновника.

По её словам, ни директор ЦРУ, ни советник по национальной безопасности, ни глава аппарата Белого дома не информировали об этом президента и вице-президента Соединённых Штатов. Макинани подчеркнула, что информацию до американского лидера Дональда Трампа доведут, когда разведка Штатов сформирует чёткую позицию по данному вопросу.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Следом за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

В свою очередь участники радикального движения «Талибан» опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.