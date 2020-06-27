Трамп: разведка США считает данные о сговоре РФ с талибами недостоверными

https://static.news.ru/photo/1863ed7e-b9b8-11ea-8bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США.

Разведка только что сообщила мне, что не посчитала эту информацию заслуживающей доверия, и поэтому они не сообщили об этом мне и Майку Пенсу (вице-президенту США. — NEWS.ru). Возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете, — написал Трамп в своём микроблоге.

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP . Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks , wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020

Ранее Трамп прокомментировал статью, опубликованную американским изданием The New York Times, которое утверждало, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане. Он назвал материал фейком.

29 июня также газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Участники радикального движения «Талибан» (организация запрещена на территории РФ) опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.

Как писал NEWS.ru ранее, появление недостоверных новостей про Россию и Афганистан в американских изданиях — попытка оказать психологическое воздействие на российских дипломатов и помешать их работе, считает экс-заместитель генсека ООН, замсекретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.