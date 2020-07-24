Путин и Трамп не обсуждали нефть во время телефонного разговора

https://static.news.ru/photo/9e35545a-cd91-11ea-8be6-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Olivier Douliery/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали нефть во время последнего телефонного разговора. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Нет, там главная тема была — вопрос стабильности и контроля над вооружениями, — ответил Песков на вопрос, поднимали ли главы двух государств тему нефти.

Пресс-секретарь президента также рассказал, что разговоры Трампа с Путиным и американского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом не перекликались.

Основной темой в общении лидеров России и США стала ситуация вокруг ядерной программы Ирана, а также вопросы коллективных усилий по поддержанию стабильности в регионе. Стороны намерены продолжать развитие торгово-экономического взаимодействия между двумя странами.

Песков не стал уточнять детали телефонного разговора Трампа и Путина.

Нет, мы сделали достаточно обширное сообщение по результатам этого разговора. Больше мне добавить нечего, — подчеркнул представитель Кремля.

Как ранее писал NEWS.ru, президент США заявил, что Россия переживает трудные времена в связи с коронавирусной инфекцией. Такие выводы он сделал после разговора с Путиным. Лидеры двух стран пообщались 23 июля.