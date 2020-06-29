Песков назвал ложью информацию о сговоре РФ с талибами

https://static.news.ru/photo/5ea5c0da-ba05-11ea-b293-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам запрещённого в РФ движения «Талибан» за атаки на военных Соединённых Штатов в Афганистане.

Статья была опубликована 26 июня американским изданием The New York Times.

По словам Пескова, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления. Кроме того, они в последнее время всё «чаще и чаще не гнушаются публиковать абсолютные утки, что, конечно, не способствует продолжению их высокого реноме и престижа».

Представитель Кремля добавил, что предлагает ориентироваться на заявление Дональда Трампа, который уже дал оценку этим публикациям.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что американские разведслужбы доложили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что российская сторона предлагала боевикам в Афганистане вознаграждение за убийство солдат ВС США. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Как писал NEWS.ru, следом за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

В свою очередь участники радикального движения «Талибан» опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.