Трамп назвал лидера Китая Си Цзиньпиня «убийцей»

Бывший президент США Дональд Трамп назвал «убийцей» китайского лидера Си Цзиньпиня. При этом в интервью телеканалу Fox News он добавил, что у них были прекрасные отношения, пока не началась пандемия коронавируса.

У меня были отличные отношения с президентом Си. Я действительно считал, что нравлюсь ему, а мне нравился он, — сказал Трамп.

Беседовавшая с ним журналистка Мария Бартиромо перебила его выкриком: «Он убийца». Экс-президент США согласился с её словами, снова напомнив, что до появления пандемии у них с китайским лидером были прекрасные отношения, хотя «это уже другая история».

Ранее нынешний президент США Джо Байден в марте 2021 года назвал российского лидера Владимира Путина также «убийцей», что вызвало негативную реакцию даже в Соединённых Штатах. Это произошло в апреле 2021 года в эфире телеканала АВС News. После этого отношения двух стран резко ухудшились. Также глава США в том интервью ответил на вопрос журналиста, какую цену заплатит российский лидер за свои действия. Он заявил, что «вы скоро узнаете, какую цену он заплатит».

В апреле Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под ограничительные меры попали 12 российских граждан, 20 организаций и госдолг РФ. Это связано с якобы вмешательством РФ в президентские выборы, а также с кибератаками через SolarWings, к которым, по мнению Вашингтона, причастна Москва.