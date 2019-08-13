Фото: Miguel Candela/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Пекин стягивает войска на границу с Гонконгом. Такие данные главе государства предоставила разведка США.

Он призвал всех сохранять спокойствие.

Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности! — написал политик в своём Twitter.

Как писал News.ru, Пекин усматривает в действиях участников гонконгских акций, которые протестуют против внесения поправок в закон об экстрадиции, первые ростки терроризма. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан.

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