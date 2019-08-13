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Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает, что разрешению конфликта на Украине могло бы способствовать подключение США и Великобритании к «нормандскому формату». Об этом он заявил журналистам после заседания СБ ООН.

Я в курсе предложения президента Украины расширить «нормандский формат», например, пригласить США и Великобританию. Думаю, возможно, это правильный путь, — цитирует главу внешнеполитического ведомства Польши РИА Новости. Ранее News.ru писал,...