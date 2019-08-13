Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Пекин стягивает войска на границу с Гонконгом. Такие данные главе государства предоставила разведка США.
Он призвал всех сохранять спокойствие.
Все должны сохранять спокойствие и быть в безопасности! — написал политик в своём
Как писал News.ru, Пекин усматривает в действиях участников гонконгских акций, которые протестуют против внесения поправок в закон об экстрадиции, первые ростки терроризма. Об этом заявил официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан.