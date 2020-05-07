Трамп и Путин обсудили борьбу с коронавирусом и контроль над вооружениями

https://static.news.ru/photo/43e1e82e-9079-11ea-a157-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 7 мая провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Американский лидер заявил о готовности США предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Кроме того, Дональд Трамп отметил приверженность Штатов контролю над вооружениями.

Как писал NEWS.ru, 5 мая Путин в ходе телефонного разговора обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Белоруссии в целом.