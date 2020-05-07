Трамп и Путин обсудили борьбу с коронавирусом и контроль над вооружениями

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп 7 мая провёл телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Американский лидер заявил о готовности США предоставить России помощь в борьбе с коронавирусом,
Кроме того, Дональд Трамп отметил приверженность Штатов контролю над вооружениями.
Как писал NEWS.ru, 5 мая Путин в ходе телефонного разговора обсудил борьбу с коронавирусом с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Белорусский лидер рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Белоруссии в целом.
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