Торговавших женщинами преступников арестовали в Израиле

Полиция Израиля арестовала группу преступников, подозреваемых в торговле женщинами из России, с Украины и из других стран бывшего СССР.
Злоумышленники вербовали женщин под предлогом работы массажистами. После доставки в Израиль их распределяли по квартирам, где им приходилось оказывать услуги сексуального характера.
Руководила преступниками женщина, известная в спортивном мире Израиля. Её имя в интересах следствия не разглашается. Предполагается, что в деятельности группы был замешан и её муж.
Пятеро пострадавших от действий преступников женщин находятся в безопасном месте, им оказывается помощь. Однако реальное количество пострадавших может быть гораздо больше,
Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске 60-летняя женщина создала сеть публичных домов, общий ежемесячный доход которой составлял около миллиона рублей. В преступную группу входили муж и сын женщины, а также ещё восемь сутенёров.
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