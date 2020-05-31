Торговавших женщинами преступников арестовали в Израиле

https://static.news.ru/photo/9118359c-a3db-11ea-a25e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Rui/Global Look Press

Полиция Израиля арестовала группу преступников, подозреваемых в торговле женщинами из России, с Украины и из других стран бывшего СССР.

Злоумышленники вербовали женщин под предлогом работы массажистами. После доставки в Израиль их распределяли по квартирам, где им приходилось оказывать услуги сексуального характера.

Руководила преступниками женщина, известная в спортивном мире Израиля. Её имя в интересах следствия не разглашается. Предполагается, что в деятельности группы был замешан и её муж.

Пятеро пострадавших от действий преступников женщин находятся в безопасном месте, им оказывается помощь. Однако реальное количество пострадавших может быть гораздо больше, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя израильской полиции Михаила Зингермана.

Ранее NEWS.ru писал, что в Новосибирске 60-летняя женщина создала сеть публичных домов, общий ежемесячный доход которой составлял около миллиона рублей. В преступную группу входили муж и сын женщины, а также ещё восемь сутенёров.