Топ-5 фильмов, победивших на «Оскаре»: чем интересны, стоит ли смотреть NEWS.ru рассказывает о лучших фильмах года по версии американских киноакадемиков

Фото: Volga

Кадр из фильма «Всё везде и сразу», получившего главный «Оскар»

В Лос-Анджелесе завершилась 95-я церемония вручения самой престижной премии в области мирового кинематографа — «Оскар». Некоторые из фильмов-победителей успели выйти в российский прокат, другие наши зрители пока не видели. NEWS.ru рассказывает о пяти самых обсуждаемых картинах года.

«Всё везде и сразу» сняли «выскочки в мире большого кинематографа»

Главной сенсацией в выборе Американской академии киноискусств стала комедийная фантасмагория «Всё везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once), снятая «выскочками в мире большого кинематографа», как критики называют режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.

«Дэниэлы» (Daniels), которые дружат со студенческой скамьи, начинали как режиссеры музыкальных клипов, а потом делали в свое удовольствие экспериментальное кино малыми средствами, не претендуя на дефиле по красной ковровой дорожке. На удивление мэтров, двое бесшабашных друзей замахнулись на «Оскар», и их картина взяла главные награды в семи ключевых номинациях, в том числе главной — за «Лучший фильм». С научно-фантастическим фильмом такое случилось впервые. Также киноакадемики отметили режиссуру, актрис первого и второго планов, оригинальный сценарий и монтаж.

Фото: Volga Героиня фильма «Все везде и сразу» — американка с китайскими корнями. Из владелицы прачечной она превращается в спасительницу вселенной

«Всё везде и сразу» — дерзкий, ломающий шаблоны эксперимент по смешению жанров и стилей. Это и остросюжетный блокбастер, и фантасмагория, и абсурдистская комедия, и отчасти социальная сатира. В центре сюжета — приключения владелицы прачечной Эвелин Вонг — среднестатистической американки с китайскими корнями (в этом смысле главная героиня — «близнец» своего создателя Квана, чей отец родом из Гонконга, а мать — из Тайваня), которая внезапно отправляется в параллельные миры бороться со вселенским злом.

Другие создатели фильмов могут поучиться у Дэниэлов и их команды сразу всему — и ничему. За $30 млн они создали кинематографический космос, где у аборигенов сосиски от хот-догов вместо пальцев и выпученные глаза. Пусть больше никто никогда не снимет историю о владелице прачечной самообслуживания с азиатскими корнями, которая должна была заплатить налоги, но вместо этого отправляется в мультивселенную, чтобы спасти весь мир. «Всё везде и сразу» — пример для всех сценаристов и режиссеров, как рассказать самую оригинальную, запутанную и безумную историю, — отмечает рецензент немецкого портала Spiegel online.

К слову, с весны 2022 года комединый боевик-фантасмагория успел побывать в российском прокате — он принес картине почти $3 млн.

«На Западном фронте без перемен»: антивоенная драма глазами немцев

Второй по числу собранных наград стала антивоенная драма 2022 года «На Западном фронте без перемен» (Im Westen Nichts Neues) — третья экранизация культового романа Ремарка. И первая, которую сняли именно немцы. Картина режиссера Эдварда Бергера получила «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», а также за лучший оригинальный саундтрек (его написал немецкий композитор-пианист Фолькер Бертельманн), за лучшие работы оператора и художника-постановщика.

Фото: Netflix Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен» 2022 года. Он победил в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»

Немецкая киноиндустрия может быть довольна тем, что получила за один фильм столько «Оскаров», сколько еще никогда не получала. Однако он не везде был восторженно принят критиками, — отмечает Spiegel online.

Неизбежный бич немецкой версии — ее сравнение с экранизациями 1930-го (она принесла фильму сразу два «Оскара» при жизни Ремарка) и 1979-го. Редкий критик не упомянул об отходе сценаристов от оригинального текста и об оптике, сфокусированной исключительно на батальных сценах.

Действие одноименного мирового бестселлера Эриха Марии Ремарка происходит во время Первой мировой войны. Главный герой — студент Пауль Боймер, который с энтузиазмом поступает на военную службу и присоединяется к своим друзьям после того, как его учитель произносит вдохновляющую речь, пропитанную националистическим пафосом. Пауль увлеченно переезжает из школы на Западный фронт, где переживает ужасы позиционной войны в окопах. Между книгой и фильмом наблюдаются существенные различия: в романе Пауль возвращается на побывку домой, где никто не понимает тех ужасных вещей, которые он видел. Полностью замкнувшийся в себе, он возвращается на фронт. Этот отрывок не появляется в фильме. Зато сценаристы дописали финал: там реально существовавший политик Маттиас Эрцбергер ведет в железнодорожном вагоне переговоры о прекращении огня с командующим Антанты, — пишет издание.

Как ни странно, больше всего критиков немецкой версии оказалось в самой Германии. Так, военный историк Зёнке Найтцель обвинил создателей в том, что те «нарисовали нереалистичную картину боевых действий», несмотря на обилие «человеческого мяса» в кадре. Другой критик назвал фильм «мыльной оперой с шаблонной моралью». Как бы то ни было, экранизация самого известного антивоенного произведения уже вошла в историю мирового кино.

«Кит»: Фрейзер носил 136 кг жира

Фильм «Кит» (The Whale) американского мастера психологической драмы Даррена Аронофски взял сразу два «Оскара» — за лучшую мужскую роль (ее исполнил Брендан Фрейзер), а также за лучший грим и прически. Именно блестящее перевоплощение Фрейзера в «человека-кита» — страдающего ожирением замкнутого учителя-бисексуала, который пытается восстановить контакт с дочерью, — вызвало больше всего нареканий.

Пожалуй, эта номинация оказалась в этом году самой скандальной. На создателей обрушился град обвинений в самых полярных (и политически взрывоопасных) прегрешениях — от ложного бодипозитива до дискриминации ЛГБТ, очернения людей с лишним весом или, напротив, «присвоения» их страданий людьми стандартных габаритов.

Фото: A24 Кадр из фильма «Кит» про учителя-затворника с непростой личной жизнью, страдающего ожирением. Картину наградили за лучший грим

На роль тучного затворника Чарли не стали приглашать актера с соответствующей физиологией, но использовали «жировые протезы», которые весили до 136 кг! Их Фрейзер носил по четыре часа в день. Он также консультировался с Ассоциацией по борьбе с ожирением и брал уроки танцев, чтобы отработать тяжелую походку своего персонажа.

В центре сюжета — непростые взаимоотношения Чарли с семьей, с которой он расстался восемь лет назад, с единственным близким человеком — медсестрой Лиз и с миссионером церкви, который надеется помочь подопечному, больному не только физически, но и духовно. По ходу драмы из американского шкафа выпадают все новые и новые скелеты, объясняющие расстройство пищевого поведения героя. В финале название фильма вдруг обретает новый смысл, отсылая зрителя к самому известному роману о ките — «Моби Дику» Германа Мелвилла. Но эта уже совсем другая история.

«Пиноккио Гильемро дель Торо»: приключения деревянного человечка в фашистской Италии

Лучшим анимационным фильмом был ожидаемо признан «Пиноккио Гильемро дель Торо» культового мексиканского режиссера, вписавшего свое имя в название кукольного мультфильма про деревянного человечка. Он переносит героев всемирно известной сказки Карло Коллоди в фашистскую Италию — перед Второй мировой войной и во время самой кровавой бойни XX столетия.

Фото: Netflix Кадр из мультфильма «Пиноккио Гильермо дель Торо» — лучшего анимационного фильма

Оскароносный мультфильм парадоксально перекликается с антивоенной драмой Ремарка. Пиноккио дель Торо — сублимация отцовского горя столяра Джепетто, который потерял родного сына в Первой мировой войне во время случайного налета австрийской авиации. Безутешный Джепетто сажает на его могиле шишку, из которой через 12 лет прорастает сосна. Оплаканная древесина становится новой сакральной жертвой — из сосновой плоти столяр вырезает деревянную фигурку, которую оживляет Лесная фея (к слову, ее озвучивает неземная Тильда Суинтон). Так рождается Пиноккио. Под взором дель Торо, признанного мастера нуара, он предстает новым монстром — сродни Франкенштейну, о чем говорит сам режиссер.

Его деревянному человечку суждено будет пройти тернистым путем фантасмагории — сказочной и реальной. Какая из них страшнее — сказать трудно. Военные лагеря Муссолини и ковровые бомбардировки не уступают зловещей тьме подземных миров, где блуждает Пиноккио, от которого потребуют принести жертву искупления во имя мира.

«Заклинатели слонов»: манифест по заветам Киплинга

Картина «Заклинатели слонов» (The Elephant Whisperers) совместного производства Индии и США взяла «Оскар» как лучшая документальная короткометражка. В сорока минутах создатели воплотили знаменитый киплинговский манифест «Мы с тобой одной крови». Место действия — те же джунгли, а именно — заповедный слоновий лагерь Теппакаду (неподалеку от Бангалора), один из старейших в Азии. Вот уже 140 лет там заботятся об осиротевших, раненых или больных слонах.

Фото: Netflix Кадр из фильма «Заклинатели слонов» — лучшей документальной короткометражки

Фильм повествует о паре зоологов, которым впервые удалось вырастить в Теппакаду двух слонов по имени Рагу и Амму. Бамман и Белли посвящают свою жизнь любви и заботе о сиротах, устанавливая уникальные связи с нежными гигантами и превращаясь в одну любящую семью. Мы видим, как слонов моют, кормят, обнимают, играют с ними в мяч. Слоны свободно бродят по огромным пространствам. Они должны носить колокольчики, чтобы их можно было легко найти в лесу, если они забредут слишком далеко и заблудятся, — говорится в одной из рецензий.

Это история о человечности. Белли — первая в истории Индии женщина, которая взялась за реабилитацию слоненка. Она потеряла первого мужа и дочь, а теперь отдает слонам всю свою любовь, воспитывая их как собственных детей. Несомненно, фильм растопил сердца американских киноакадемиков, которые присудили «Заклинателям слонов» высшую награду.