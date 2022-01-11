Токаев заставит разбогатевших при Назарбаеве бизнесменов платить отчисления

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать общественный социальный фонд, который будет заниматься решением социальных проблем. Он планирует, что эти «значительные и регулярных отчисления» пойдут в фонд со стороны бизнесменов, в частности тех, кто разбогател благодаря бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. Проект был представлен во время выступления президента перед парламентариями.

Поручаю создать общественный социальный фонд... он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки, — заявил Токаев, добавив, что фонд получит название «Народу Казахстана».

По словам Токаева, «в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам». Глава государства считает , что пришло время отдать должное народу Казахстана и «помогать ему на системной и регулярной основе».

Токаев поручил правительству составить перечень таких предприятий и согласовать сумму ежегодных взносов в фонд. Помимо этого, он заявил, что необходимо повысить доходы населения Казахстана.

Ранее Токаев в ходе выступления перед парламентом 11 декабря объявил о введении моратория на повышение зарплат министрам, главам регионов и депутатам сроком на пять лет. По словам главы республики, вопрос об оплате труда чиновников поднимался ещё в конце 2021 года. Президент счёл зарплаты этой категории граждан достаточными.