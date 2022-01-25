Токаев освободил от должности председателя ЦИК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, который по совместительству являлся сватом дочери первого президента страны Нурсултана Назарбаева. При этом он назначил на эту должность Нурлана Абдирова, сообщается в пресс-службе главы государства.

Назначить Абдирова Нурлана Мажитовича председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

До нового назначения Абдиров был депутатом сената парламента. До заседания в мажилисе он служил в МВД, секретариате Совбеза Казахстана.

Ранее сообщалось, что Токаев освободил от должности заместителя министра обороны страны Дарына Туякова.

5 января президент Казахстана принял отставку правительства. Уже 11 января Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана после единогласного одобрения его кандидатуры в парламенте государства. Для многих экспертов эта перестановка стала сюрпризом, поскольку Смаилова знают в республике как отдалённого от элит человека, как никогда нужного сейчас стране.

Ранее Токаев назначил министром обороны Руслана Жаксылыкова. До этого мужчина работал замминистра внутренних дел — главнокомандующим национальной гвардией.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата. Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины и отделения банков, не считая множества магазинов.