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В Перу Национальное управление трудовой инспекции завершило расследование гибели двух работников McDonald’s. Холдинг Arcos Dorados, который управляет этими ресторанами быстрого питания в стране, оштрафован на $254 тысячи.

Власти выявили шесть «очень серьёзных» нарушений безопасности и гигиены труда, которые привели к трагедии, сказано в сообщении, размещённом в Twitter управления. В частности, компания не оценивала риски и не проводила...