Фото: Sputnik/РИА Новости

28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с крушением самолёта авиакомпании Bek Air. По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 15 человек.

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта около Алма-Аты, — заявил пресс-секретарь лидера Казахстана Берик Уали.

Самолёт Fokker 100, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту после вылета из аэропорта, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что деятельность авиакомпании Bek Air, которой принадлежало разбившееся воздушное судно, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.

 

 

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