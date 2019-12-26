28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура в связи с крушением самолёта авиакомпании Bek Air. По последним данным, жертвами авиакатастрофы стали 15 человек.
Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днём общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолёта около Алма-Аты, — заявил пресс-секретарь лидера Казахстана Берик Уали.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом
Самолёт Fokker 100, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту после вылета из аэропорта, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.
Как ранее писал NEWS.ru, пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщила, что деятельность авиакомпании Bek Air, которой принадлежало разбившееся воздушное судно, остановлена до выяснения причин и обстоятельств авиакатастрофы.