Тихановская встретится в Литве с заместителем госсекретаря США

https://static.news.ru/photo/7f329f36-e48e-11ea-8a57-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская встретится в понедельник, 24 августа, с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Встреча пройдёт в Литве в рамках усилий по урегулированию возникшего после президентских выборов кризиса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на команду политика. Агентство уточняет, что американский дипломат № 2 остановится в Вильнюсе по пути в Москву. В российскую столицу он летит, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. По предположению одного из собеседников агентства, целью визита будет предотвращение дальнейшего насилия в республике и вмешательства РФ в ситуацию. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подтвердил, что такая встреча готовится.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. На них, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Она баллотировалась вместо своего арестованного мужа Сергея. После выборов Светлане вместе с детьми пришлось уехать из страны, сейчас она находится в Литве.

В начале этой недели Тихановская заявила о формировании координационного совета (КС) оппозиции. 18 августа состоялась первая пресс-конференция КС. Собравшиеся объявили, что цель работы совета — проведение новых выборов президента и мирный транзит власти; сам совет властные полномочия осуществлять не намерен. Александр Лукашенко ещё до пресс-конференции назвал создание КС «попыткой захвата власти». Белорусские правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по данному факту.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусский адвокат и член президиума координационного совета оппозиции Максим Знак подал в Верховный суд Белоруссии жалобу о признании выборов 9 августа недействительными.