Тихановская в США выступила за нормальные отношения между Москвой и Минском

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Белоруссией и Россией. Об этом она рассказала в Совете по международным делам в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Мы хотим продолжать торговлю, выгодную для обоих государств, торговые отношения с Россией. Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения, — подчеркнула Тихановская.

Она добавила, что если Москва надеется на свою конструктивную роль в выходе из белорусского кризиса, она не должна вмешиваться во внутренние дела соседней страны.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская не опасается применения российских войск в Белоруссии. Об этом она сообщила во время митинга в Нью-Йорке. Оппозиционерка приехала в США 18 июля. Она встретилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном и советником главы Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.