Тихановская оценила возможное применение войск России в Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила во время митинга в Нью-Йорке, что не опасается применения российских войск в Белоруссии. Об этом передаёт РИА Новости.

Я не специалист. Мы стараемся общаться с теми, кто понимает что-то в военном деле. Не думаю, что это угроза, — сообщила Тихановская в ответ на вопрос, не опасается ли она применения российских войск против белорусской оппозиции.

Оппозиционерка приехала в США 18 июля. Она встретилась с госсекретарём США Энтони Блинкеном, советником главы Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, а также с послом Соединённых Штатов в Белорусии Джули Фишер.

После встречи с Салливаном стало известно, что Белый дом продолжит привлекать власти Белоруссии к «ответственности за их действия», в том числе с помощью введения санкций. В ходе мероприятия с высокопоставленными американскими чиновниками Тихановской сообщили, что США поддерживают демократические устремления белорусского народа. Стороны обсудили возможность введения новых ограничительных мер против правящего режима Александра Лукашенко.

38-летняя Тихановская до участия выборах президента Белоруссии жила в Гомеле и работала переводчицей английского языка. 9 августа 2020 года она проиграла в первом туре действующему президенту Лукашенко, набрав 10% голосов. После объявления результатов Тихановская заявила об узурпации власти в стране главой государства и призвала провести новые честные выборы. В стране начались акции протеста. 11 августа Тихановская покинула Белоруссию и обосновалась в Литве. 10 сентября литовский сейм призвал её «законным президентом» Белоруссии.