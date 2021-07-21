Основатель Amazon и Blue Origin, богатейший человек планеты Джеф Безос стал объектом критики в Twitter после полёта в космос, сообщает RT.

Успешно приземлившийся Безос поблагодарил на пресс-конференции всех сотрудников и клиентов компании Amazon, заявив, что они оплатили данный полёт. Такое высказывание бизнесмена с состоянием в $205 млрд в соцсети не оценили....