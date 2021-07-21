Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. По итогам разговора стало известно, что Белый дом продолжит привлекать власти Белоруссии «к ответственности за их действия», сообщает пресс-служба администрации США.
Салливан [в ходе встречи] выразил поддержку американского народа Белоруссии и уважение к смелости и решимости оппозиции. <...> США вместе с партнёрами и союзниками продолжат привлекать режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко к ответственности за его действия, в том числе посредством введения санкций, — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепартамента Дерек Шолле встретились в Вашингтоне с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской. На части встречи присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен. В Вашингтоне Тихановской рассказали о том, что США поддерживают демократические устремления белорусского народа.