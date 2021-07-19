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Тихановская на встрече с Блинкеном услышала о важности выборов в Белоруссии

06:12, 20 июля 2021
Светлана Тихановская Светлана Тихановская Фото: Mika Schmidt/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд и советник Госдепартамента Дерек Шолле встретились в Вашингтоне с лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановской. «На части встречи» присутствовал госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Госдеп.

В Вашингтоне Тихановской рассказали о том, что США поддерживают демократические устремления белорусского народа.

Они обсудили необходимость прекращения продолжающегося применения режимом [президента Белоруссии Александра] Лукашенко суровых мер, а также необходимость безоговорочного освобождения всех политических заключённых в Белоруссии, инклюзивного политического диалога и [проведения] новых президентских выборов под международным наблюдением, — отмечается в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция сможет добиться победы с помощью американского лидера Джо Байдена. Об этом заявила Светлана Тихановская, прилетевшая в США 18 июля. Она выразила надежду на то, что Белый дом поддержит оппозицию Белоруссии и «демократизирует» страну.

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