Тихановская просила Байдена о «самых сильных» санкциях против Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на встрече с хозяином Белого дома призвала Джо Байдена к «самым сильным» санкциям против властей Белоруссии. Об этом она рассказала в интервью CNN.

Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС, — пояснила Тихановская после встречи с Джо Байденом.

На вопрос, что обсуждалось на её встрече с президентом США, она не стала указывать конкретику.

Обсуждалось многое, и я уверена, что всё, что мы обсуждали, будет выполнено, — подчеркнула лидер оппозиции Белоруссии.

На вопрос о том, получила ли она какие-либо обещания, Тихановская ответила отрицательно.

Мы не ищем обещаний... Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации, — сказала она.

Ранее стало известно, что для Светланы Тихановской было очень важно, чтобы Джо Байден обратил на неё внимание. При этом для главы Белого дома эта встреча носила символический характер. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил белорусский политолог Алексей Дзермант.